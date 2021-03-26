Детский омбудсмен Татарстана предложила запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми

Уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец предложила запретить магазинам продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли с детьми. Соответствующее письмо было направлено на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

В обращении Волынец отметила, что часто родители посещают супермаркеты, магазины, алкомаркеты вместе с несовершеннолетними, в их присутствии приобретая сигареты или алкоголь. Детский омбудсмен считает, что это может сформировать у ребенка интерес к данной продукции, что грозит вредной привычкой в будущем.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на продажу данных товаров покупателям, которые пришли в магазин вместе со своими несовершеннолетними детьми», — цитирует текст обращения RT.

Ранее в Минздраве РФ сообщили об увеличении возраста подростков, пробующих табак и алкоголь, — их средний возраст увеличился примерно на 2—3 года.

Ольга Плешкова