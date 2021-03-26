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Детский омбудсмен Татарстана предложила запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми

06:54, 26.03.2021 3
Детский омбудсмен Татарстана предложила запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми
Фото: pixabay.com

Уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец предложила запретить магазинам продавать алкоголь и сигареты покупателям, которые пришли с детьми. Соответствующее письмо было направлено на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

В обращении Волынец отметила, что часто родители посещают супермаркеты, магазины, алкомаркеты вместе с несовершеннолетними, в их присутствии приобретая сигареты или алкоголь. Детский омбудсмен считает, что это может сформировать у ребенка интерес к данной продукции, что грозит вредной привычкой в будущем.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части введения запрета на продажу данных товаров покупателям, которые пришли в магазин вместе со своими несовершеннолетними детьми», — цитирует текст обращения RT.

Ранее в Минздраве РФ сообщили об увеличении возраста подростков, пробующих табак и алкоголь, — их средний возраст увеличился примерно на 2—3 года.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 08:19
    Оставляем ребёнка у магазина и покупаем. Главное потом ребёнка обратно забрать не забыть, а то трубы горят)
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  • Анонимно 08:23
    Чувствуется у нас в стране настолько всё хорошо что других проблем нет.
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  • Анонимно 11:33
    Эх дефиле...дефиле...а ведь ещё республику будет представлять в Москве,пойду капну валерьянки....
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