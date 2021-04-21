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Путин поручил до конца года продлить программу туристического кешбэка

12:25, 21.04.2021
Путин поручил до конца года продлить программу туристического кешбэка
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил до конца года продлить программу возврата 20% затрат на турпоездки. Об этом он сказал в ходе послания Федеральному собранию.

— Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России, — заявил глава государства.

Также он предложил в этом году возвращать родителям половину стоимости путевки в детский лагерь.

Третий этап туристического кешбэка стартовал в России в ночь с 17 на 18 марта. Туристам необходимо оплатить поездку в любой регион страны картой «Мир». Им вернется 20% от стоимости проживания или тура. Максимум можно получить 20 тыс. рублей. В программе примут участие около 3,5 тыс. отелей и туроператоров.

«Реальное время» ведет трансляцию события.

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