Более 1 млн россиян воспользовались программой туристического кешбэка

Фото: Максим Платонов

С августа прошлого года более 1 млн россиян воспользовались программой туристического кешбэка — людям вернули порядка 4 млрд рублей. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«С момента запуска в прошлом году программой уже воспользовалось более 1 млн наших граждан, которые суммарно купили туров и проживания почти на 20 млрд рублей. Всего туристам вернулось почти 4 млрд рублей», — отметила она, сообщает ТАСС.

Также глава Ростуризма сказала, что в этом году планируется запуск программы субсидирования процентной ставки по кредитам на строительство и обновление отелей.

Сегодня президент России Владимир Путин поручил до конца года продлить программу возврата 20% затрат на турпоездки. Об этом он сказал в ходе послания Федеральному собранию. «Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России», — заявил глава государства.

Алексей Нечаев