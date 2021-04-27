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В России выявили 8 053 новых случая COVID-19

11:42, 27.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России выявили 8 053 новых случая COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за минувшие сутки выявили 8 053 новых случая COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе РФ.

За весь период в стране зарегистрировали 4 779 425 случаев коронавируса. Активных случаев — 267 767.

Выздоровели за сутки 8 039 россиян, количество вылечившихся достигло 4 402 678.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За сутки умерли 392 пациента с коронавирусом. Всего от COVID-19 скончались 108 980 россиян.

Актуальные новости о коронавирусе в Татарстане, России и мире — читайте в материале «Реального времени».

ОбществоМедицина
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