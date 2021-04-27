«Поднялись на вершину минарета». Камила Валиева рассказала, как отметила 15-летие

Фото: Александр Мысякин / vk.com/eteritutberidze

Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Камила Валиева накануне отметила свое 15-летие. В своем «Инстаграме» спортсменка рассказала, как провела день рождения.

Фигуристка в эти дни находится в Узбекистане, где вместе с группой Этери Тутберидзе участвовала в ледовом шоу «Чемпионы на льду».

«Неожиданно сегодня утром мы уехали гулять по Самарканду. За один день побывали в нескольких исторических местах и поднялись на вершину минарета. Вернувшись домой без ног меня осенило, что это первый день рождения в моей памяти, который я провела не в ледовом дворце», — написала фигуристка, выложив видео с вершины самаркандской мечети.

Также она отметила, что пока не осознает свой возраст, который для фигуристок считается уже приличным.

Напомним, ранее Валиева выиграла финал Кубка России среди взрослых, но не смогла участвовать на чемпионате мира из-за возрастных ограничений.