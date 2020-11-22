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МИД России прокомментировал выход США из Договора по открытому небу

12:15, 22.11.2020 1
МИД России прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
Фото: realnoevremya.ru

Министерство иностранных дел России прокомментировало выход США из Договора по открытому небу (ДОН).

«Будем добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств, во-первых, по обеспечению возможности наблюдения всей их территории и, во-вторых, по непередаче материалов наблюдательных полетов третьим странам, не являющимся участниками ДОН», — приводит RT сообщение МИД РФ.

В МИД считают, что от выхода США из договора не выиграла ни европейская безопасность, ни сами Соединенные Штаты.

Напомним, США сегодня выходят из Договора по открытому небу. Соглашение было подписано в 1992 году. Оно позволяет странам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга.

Общество
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:34
    договор кеннеди хрущева о запрете испытаний атомного оружия в трех средах себя изжил его надо разорвать,закрыть страну как сев корея это делает небо тоже закрыть пусть летают где хотят но не над нашей страной
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