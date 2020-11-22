США сегодня выходят из Договора по открытому небу

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Сегодня истекает полгода с момента объявления властями США о выходе из Договора по открытому небу. О выходе из договора президент США Дональд Трамп объявил 21 мая.

Соглашение было подписано в 1992 году, оно позволяет странам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга, напоминает РБК.

Вашингтон объяснял свой отказ продлить договор тем, что Россия уже не соблюдает соглашение. Агентство AP со ссылкой на представителей администрации США писало, что недовольство американской стороны вызвали следующие действия России: ограничение полетов над Москвой, Чечней, Абхазией и Южной Осетией, а также ужесточение правил проведения наблюдательных полетов над Калининградом.