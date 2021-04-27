В Казани полностью восстановили подачу электричества и воды после пожара на подстанции «Советская»

В Казани полностью восстановили подачу электроэнергии и водоснабжения после пожара на подстанции «Советская», произошедшего накануне.

Водоснабжение восстановили и подали потребителям в полном объеме в 22.00 26 апреля, электроэнергию подключили ко всем объектам к 23.59, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Всего в результате ЧП под отключение света попали 198 многоквартирных и частных домов, в которых проживают 25 тыс. человек, восемь школ, шесть детских садов, больница №18 и 35 трансформаторных станций.

ЦГКБ №18 и детский стационар до устранения проблем с электрическом подключили по резервному источнику питанию. Электроснабжение в медучреждение полностью поступило к 20.34.

Без воды остались из-за пожара жители 1 209 частных и многоквартирных домов (2-й Военный городок, Оренбургский тракт, дер. Универсиады, ж/м Азино-2, Горки-1, Горки-2, ж/м Танкодром 12, п. Б. Клыки, п. Офицеров, п. Алтан, п. Азамат, п. Салмачи, п. Вознесенье, п., Восточный, п.Привольный, п.Старые Горки, п. Матур, п. Медиков, район улиц Павлюхина-Газовая-Спартаковская, Ипподром-Шаляпина-Агрономическая, ж/м Солнечный город, ж/м Южный Парк).



Фото: realnoevremya.ru

Возгорание на подстанции случилось 26 апреля в первой половине дня. Прибывшие на место пожарные зафиксировали открытый огонь на площади 5 кв. м. В результате 25 тыс. жителей Советского и Приволжского районов Казани остались без света, также перестали работать многие магазины, в том числе торговый центр «Горки Парк». Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина