В Елабуге у организации-должника арестовали 77 квартир

В Елабуге судебные приставы арестовали 77 нежилых квартир у компании, осуществляющей покупки, продажи и аренду недвижимости. Организация задолжала по кредитному договору более 130 млн рублей.

Судебные приставы-исполнители также вынесли запрет на совершение регистрационных действий с недвижимым имуществом. Арестованные квартиры продадут.

Всего в Татарстане с начала 2021 года судебными приставами по исполнительным документам арестовано 337 квартир, сообщает пресс-служба управления ФССП по РТ.

Фото: пресс-служба УФССП России по РТ

Отметим, что в 2020 году в республике судебные приставы арестовали имущество в рамках розыска или административного воздействия на сумму в 1,5 млрд рублей, что на 79% больше, чем в 2019 году. От его реализации получена сумма, в два раза превышающая результат 2019 года, — более полумиллиарда рублей.



Татьяна Демина