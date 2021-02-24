Судебные приставы РТ в 2020 году арестовали имущества на 1,5 млрд рублей

Как рассказал сегодня на расширенной итоговой коллегии судебных приставов РТ, посвященной итогам 2020 года, руководитель УФССП по РТ Анвар Закиров, в прошлом году приставы арестовали имущества в рамках розыска или административного воздействия на сумму в 1,5 млрд рублей, что на 79% больше, чем в 2019 году. От реализации этого имущества получена сумма, в два раза превышающая результат 2019 года, — более полумиллиарда рублей.

Судебные приставы также активно использовали другой эффективный метод воздействия на должников — запрет на выезд, подобных исполнительных постановлений было более 255 тысяч. Рост постановлений на ограничение на выезд, направленных пограничникам, составил 5%, всего у них на руках сейчас почти 350 тыс. судебных постановлений на ограничение выезда.

Фото: пресс-служба УФССП России по РТ

Третий вариант воздействия на должников касался ограничения в праве на пользование транспортными средствами — большей частью он касался задолжавших по выплатам алиментов, таковых было почти 3,5 тысячи. Во второй половине 2020 года активизировали вообще практику изъятия транспортных средств у должников — она показала эффективность во время пандемии: всего было изъято 300 единиц транспорта, треть — у должников по налоговым платежам.

— В результате наших мер нами взыскано 12 млрд рублей — доля исполнительных производств, по которым полностью или частично исполнено требование, составила 50% (в 2019 — 47%), — рассказал Закиров. При этом обеспечено высокое исполнение по производствам о взыскании заработной платы (79%), по налоговым платежам — 57%.

Особенное внимание уделялось взысканию фискальных платежей (то есть платежам в бюджеты всех уровней). В 2020 году УФССП по РТ взыскано 4,25 млрд рублей фискальных платежей, из них 2 млрд рублей — налоговых.

Ранее сообщалось, что судебные приставы Татарстана взыскали с должников около 340 млн рублей долгов с начала 2021 года.