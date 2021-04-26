Правительству предложили расширить параметры программы кредитования бизнеса под 3% годовых
Правительству России предложили расширить параметры и продолжительности программы льготного кредитования бизнеса под 3% годовых. С такой инициативой выступил Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Увеличить количество участников предлагается за счет отраслей, для которых предусматривалась поддержка в рамках «ФОТ 2.0» и других предприятий, пишет ТАСС.
Критерием для включения в программу, по мнению бизнесмен-омбудсмена, могло бы стать сокращение выручки за первый квартал 2021 года на 30% и более по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Действие «ФОТ 3.0» Титов предложил увеличить с 12 до 18 месяцев: первые полгода — мораторий на выплату процентов, остальные 12 месяцев — равномерное погашение кредитов.
Напомним, программа «ФОТ 3.0» подразумевает возможность получить предпринимателям из наиболее пострадавших отраслей льготные кредиты по ставке 3%: первые шесть месяцев заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно.
Правительство утвердило программу в марте. На ее реализацию выделили 7,7 млрд рублей.
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