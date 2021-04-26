В Казани восстановили подачу электроэнергии после пожара на подстанции «Советская»

В Советском и Приволжском районах Казани после пожара на подстанции «Советская» возобновили электроснабжение. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.



В первые минуты после происшествия без света остались 38 тыс. казанцев. В течение получаса удалось восстановить электроснабжение в домах 18 тыс. местных жителей, сообщается на сайте мэрии Казани.

В «Сетевой компании» обещали, что полностью подачу электричества, прерванную из-за пожара, возобновят к вечеру.



Возгорание на подстанции случилось сегодня в первой половине дня. Прибывшие на место пожарные зафиксировали открытый огонь на площади 5 кв. м. В результате 25 тыс. жителей Советского и Приволжского районов Казани остались без света, также перестали работать многие магазины, в том числе торговый центр «Горки Парк».



В управлении образования Казани сообщили, что школы и детские сады, оставшиеся без света и воды в результате происшествия, планируют возобновить работу в штатном режиме уже завтра.

Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина