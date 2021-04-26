Школы и детсады, оставшиеся без света и воды из-за пожара на подстанции «Советская», заработают завтра

В Казани школы и детские сады, оставшиеся без света и воды в результате пожара на электрической подстанции «Советская» на улице Р. Зорге, 1а планируют возобновить работу в штатном режиме уже во вторник, 27 апреля.

Начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов уточнил, что если возникнут изменения, то классные руководители и воспитатели информируют об этом родителей.

Он напомнил, что после происшествия в школах, оставшихся без электричества и воды, отменили уроки, а детей отправили домой. Родителей воспитанников, находящихся в детсадах, информировали, что детей нужно забрать пораньше, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: realnoevremya.ru

Возгорание на подстанции случилось сегодня в первой половине дня. Прибывшие на место пожарные зафиксировали открытый огонь на площади 5 кв. м. В результате 25 тыс. жителей Советского и Приволжского районов Казани остались без света, также перестали работать многие магазины, в том числе торговый центр «Горки Парк». Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина