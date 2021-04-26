Главное о коронавирусе на 26 апреля: значки для вакцинированных в Башкирии, усиление контроля в Москве

Фото: Максим Платонов

Татарстан не вошел в десятку рейтинга по качеству жизни по итогам «пандемийного» года

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 38 новых случаев COVID-19. Всего на 26 апреля в республике зарегистрировано 20 310 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 17 383 жителя республики, из них пять — за минувшие сутки. Умерли за весь период 455 человек.

Татарстан занял 11-е место в рейтинге по качеству жизни населения по итогам «пандемийного» 2020 года. Общий балл республики — 4,71. Это немного меньше среднего балла по России — 4,91.



В Татарстане засняли на видео полицейского в штатском, который пытался задержать мужчину с ребенком на руках. В МВД по РТ разъяснили: нарушитель сидел без маски в кафе, а когда полицейский попросил надеть ее, не стал никак реагировать и пытался сесть в автомобиль. Его остановили подошедшие сотрудники полиции. В результате в отношении мужчины ограничились предупреждением о недопущении впредь подобных правонарушений.

Скриншот видео

Почти треть россиян чувствуют сейчас у себя симптомы COVID-19

За последние сутки в России выявили 8 803 новых случая коронавируса, выздоровел 6 631 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 771 372 человек, а выздоровевших — до 4 394 639 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 356 россиян. За весь период в России от коронавируса умерло 108 588 человек.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что в России пандемия коронавируса завершится с большой долей вероятности в ноябре. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Минздрава РФ Михаил Мурашко выразили мнение, что эпидемия закончится, когда будет достигнут коллективный иммунитет путем вакцинации.

С этого дня в Башкирии каждый житель, который прошел процедуру вакцинирования, получит специальный значок, сообщил министр здравоохранения Максим Забелин.

Почти четверть россиян с начала пандемии обнаруживала у себя симптомы, которые можно было бы расценить как проявление коронавируса. Почти треть респондентов (32%) испытывают их до сих пор, говорится в совместном исследовании «Росгосстрах Жизнь» и «Инвитро».

Фото mos.ru

Главврач медцентра «Лидер медицины», инфекционист Евгений Тимаков констатировал рост летальности от COVID-19. По его словам, эпидемиологическая ситуация все еще остается напряженной, но заболевшие люди предпочитают не ходить к врачам, так как не хотят сидеть на карантине. Пациенты консультируются дистанционно, лечатся дома.

Пандемия коронавируса и борьба с этим заболеванием неизбежно приведет к новой демографической яме в России. Такое мнение выразил акушер-гинеколог высшей категории, кандидат медицинских наук Михаил Адамов. В связи с пандемией увеличится естественная убыль населения. А это может привести к очень длительному демографическому провалу, в течение 10–20 лет.

Один из разработчиков вакцины «ЭпиВакКорона» производства новосибирского центра вирусологии «Вектор» Александр Семенов поделился мнением, что в России пандемия коронавируса закончится в следующем году.

В Москве усилили контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в метро. С начала апреля контролеры выявили более 40 тысяч нарушений.

Фото: mr-info.ru

Более половины россиян хотели бы перейти на гибридный режим работы: самим выбирать — трудиться из дома или офиса. При этом 16% граждан считает работу в офисе эффективнее. В исследовании банка «Открытие» говорится, что пандемия коронавируса изменила отношение россиян к формату работы.

В Германии медсестра заменила дозу вакцины от COVID-19 физраствором и вколола шестерым людям

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 147 195 389 человек, 3 109 449 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (32 077 297). На второй строчке — Индия (17 313 163), на третьей — Бразилия (14 340 787), на четвертой — Франция (5 559 121). Россия занимает пятое место (4 708 640, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (572 200). За ними следуют Бразилия (390 797), Мексика (214 947), Индия (195 123) и Великобритания (127 681).



В Италии впервые с ноября вступают в силу первые послабления ограничений, введенных из-за COVID-19. В стране сохраняется введенная в конце октября прошлого года система деления областей на «желтую», «оранжевую» и «красную» зоны, которые определяются уровнем эпидемиологического риска. Пока послабления касаются «желтых» зон умеренного риска, к которым на данный момент относятся большинство из 20 областей: там возобновляют работу бары и рестораны на открытом воздухе, театры, кинотеатры, музеи, в том числе и по выходным. При этом места следует бронировать заранее. Послабление, которое коснулось всех регионов Италии: школьники и студенты приступают к очному обучению.

Фото pixabay.com

Регулярное использование антисептических средств на основе йода и повидона, а также противомалярийного препарата гидроксихлорохина позволяет снизить риск заражения коронавирусом, особенно в местах компактного проживания людей. К такому выводу пришли ученые Национальной больницы Сингапура. Исследование проводилось в течение шести недель в общежитиях, где проживают рабочие-мигранты, которые в 2020 году стали основным источником распространения коронавируса в республике.

В Индии сжигают трупы умерших от коронавируса людей прямо на улице из-за нехватки мест, рассказал The Guardian работник уличного крематория. В больницах закончились койки и кислород, поэтому они не принимают пациентов, пишут СМИ.



Корея с мая частично отменит ограничения на авиасообщение с Великобританией, которые были введены 23 декабря прошлого года в связи с распространением там нового штамма коронавируса. Рейсы будут выполняться один раз в неделю, допустимая нагрузка самолетов — не более 60%.

Все страны Евросоюза будут принимать туристов, которые сделали прививку от коронавируса препаратами, прошедшими сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Сроки возобновления путешествий пока еще зависят от эпидемиологической ситуации.

Фото: Максим Платонов

Одна из сотрудниц прививочного центра в Германии подменила вакцину производства компаний Pfizer и BioNTech обычным физраствором и сделала им уколы шести людям. Инцидент произошел в районе Фрисландия (федеральная земля Нижняя Саксония). Сотрудница Германского общества Красного Креста случайно уронила и разбила ампулу с вакциной и влила в шприцы физраствор в надежде это скрыть. При этом она не вводила инъекции пациентам, но лишь готовила препарат. Позже женщина во всем призналась. Угрозы жизни этим шести людям нет. Но все 200 граждан, которым были сделаны уколы в центре до 13.00, будут вынуждены сдать тесты на антитела.

Около 8% привитых первой дозой вакцины от COVID-19 американцев (а это более 5 млн человек) не получили вторую дозу, необходимую для формирования долгосрочного устойчивого иммунитета, подсчитала газета The New York Times.

Правительство индийского национального столичного округа Дели (в который входит Нью-Дели) в связи с распространением коронавируса продлило жесткие ограничения, которые должны были действовать до утра понедельника, еще на неделю — до 3 мая.

В Европе первую дозу вакцины от коронавируса получили только 16% населения, то есть использовано более 214 млн доз. Об этом рассказали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом к лету 2021-го планируется вакцинировать 70% европейского населения.

Татьяна Леухина