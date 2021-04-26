Школьники из Татарстана стали призерами и победителями Всероссийской олимпиады по математике

С 16 по 24 апреля в Тюмени прошел заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике. Татарстанские школьники стали призерами и победителями, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

Всего в олимпиаде приняли участие 25 татарстанцев. Последний этап проходил в два тура, каждый из которых длился по 4 часа.

Абсолютным победителем стала:

Галия Шарафетдинова, ученица 11-го класса лицея №131.

Победители:

Булат Габитов, ученик 9-го класса школы-интерната «Специализированный олимпиадно-научный центр «СОлНЦе»;

Данис Шамсутдинов, ученик 10-го класса лицея №131 города Казани.

Призовые места заняли девять школьников из казанских образовательных организаций: лицея №131, лицея №83, IТ-лицея КФУ, лицея имени Н.И. Лобачевского КФУ и лицея-интерната №2.

Среди призеров Всероссийской олимпиады — Ралина Юсупова и Розалина Миргалимова, которые за неделю до этого в составе российской команды выиграли Европейскую математическую олимпиаду для девочек.

Алексей Нечаев