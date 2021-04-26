КАМАЗ может уйти в корпоративный отпуск в мае

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

КАМАЗ может уйти в корпоративный отпуск в период с 1 по 15 мая. Окончательно этот вопрос еще не решен, пишут «Челнинские известия» со ссылкой на руководителя пресс-службы предприятия Олега Афанасьева.

В ноябре прошлого года КАМАЗ изменил даты корпоративных отпусков в 2021 году в связи с ростом заказов. Ожидалось, что отпуск на предприятиях пройдет с 4 по 8 мая. Дело в том, что на предприятии первую часть отпуска (зимнюю) поделили на несколько периодов: 31 декабря 2020 года, с 11 по 17 января, с 4 по 8 мая и 23 августа. Летнюю часть отпуска поставили в период с 9 по 23 августа.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе в России объявили выходными дни с 1 по 10 мая. Президент Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с 4 по 7 мая 2021 года включительно с сохранением заработной платы в эти дни.



Татьяна Леухина