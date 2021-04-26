Татарстан не попал в десятку регионов «пандемийного» рейтинга по качеству жизни

Татарстан занял 11-е место в рейтинге по качеству жизни населения по итогам 2020 года. Общий балл республики — 4,71, что немного меньше среднего балла по России — 4,91, сообщает РБК.



При составлении рейтинга учитывалось влияние пандемии, оборот розничной торговли, доступность жилья, просроченная задолженность по кредитам, индекс «белых доходов», обеспеченность жильем, педсоставом, медиками. Еще учитывались депозиты, основные фонды соцсферы и климатическая зона.

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург с показателем 7,00, второе место у Москвы — 6,41. Тройку замыкает Белгородская область с показателем 6,07 балла. Наихудшие показатели у республики Алтай, Карачаево-Черкесской республики и республики Тыва с показателями -1,32, -1,37 и -1,73 соответственно.



Фото: realnoevremya.ru

Ранее на втором месте в рейтинге городов России по восприятию живущих в ней людей оказалась столица Татарстана — Казань. 90% опрошенных жителей города на вопрос «Нравится ли вам жить в вашем городе?» ответили утвердительно.

Маргарита Головатенко