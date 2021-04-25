Казань вошла в десятку городов-лидеров по симпатии местных жителей

Казань оказалась на втором месте в рейтинге городов России по восприятию живущих в ней людей. 90% опрошенных жителей столицы Татарстана на вопрос «нравится ли вам жить в вашем городе?" ответили утвердительно, говорится в исследовании сервиса Superjob.



Первое место по симпатии жителей заняла Тюмень. 91% респондентов — жителей города устраивает жить здесь. Также в список попали Краснодар, Санкт-Петербург, Сочи. Они получили по 88% голосов своих жителей, Екатеринбург — 85%, Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль, Москва — по 83%.



Фото: Максим Платонов (архив)

Меньше всего россиянам нравится жить в Саратове — 65% «да», но 35% «нет», Омске — 63 на 37%, Волгограде — 62 на 38% соответственно. В опросе приняли участие жители 21 российского города, пишет РБК.



Ранее Казань оказалась лидером в рейтинге городов, жители которых довольны городской инфраструктурой и благоустройством. Так считают 55% опрошенных жителей.



Татьяна Леухина