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Казань вошла в десятку городов-лидеров по симпатии местных жителей

09:46, 25.04.2021 1
Казань вошла в десятку городов-лидеров по симпатии местных жителей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Казань оказалась на втором месте в рейтинге городов России по восприятию живущих в ней людей. 90% опрошенных жителей столицы Татарстана на вопрос «нравится ли вам жить в вашем городе?" ответили утвердительно, говорится в исследовании сервиса Superjob.

Первое место по симпатии жителей заняла Тюмень. 91% респондентов — жителей города устраивает жить здесь. Также в список попали Краснодар, Санкт-Петербург, Сочи. Они получили по 88% голосов своих жителей, Екатеринбург — 85%, Воронеж, Нижний Новгород, Ярославль, Москва — по 83%.

Фото: Максим Платонов (архив)

Меньше всего россиянам нравится жить в Саратове — 65% «да», но 35% «нет», Омске — 63 на 37%, Волгограде — 62 на 38% соответственно. В опросе приняли участие жители 21 российского города, пишет РБК.

Ранее Казань оказалась лидером в рейтинге городов, жители которых довольны городской инфраструктурой и благоустройством. Так считают 55% опрошенных жителей.

Татьяна Леухина
АналитикаОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 25 апр
    Странный рейтинг. Кого не спроси - все мечтают уехать жить в Москву.
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