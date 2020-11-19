На КАМАЗе изменили даты корпоративных отпусков в 2021 году

ПАО «КАМАЗ» изменило даты корпоративных отпусков в 2021 году в связи с ростом заказов.

Первую часть отпуска (зимнюю) разделили на несколько периодов: 31 декабря 2020 года (один календарный день), с 11 по 17 января 2021 года (семь дней), с 4 по 8 мая (пять дней) и 23 августа (один день). Продолжительность второй части отпуска (летней) составит 15 дней — с 9 по 23 августа.

Ранее корпоративный отпуск в следующем году был запланирован с 11 по 24 января и с 9 по 22 августа.

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Сотрудники, которые работают по скользящему графику и обеспечивают непрерывное производство, будет отдыхать в соответствии с установленным графиком, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

В октябре маркетологи предприятия спрогнозировали рост спроса продаж в начале 2021 года.



Татьяна Леухина