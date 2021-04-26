Американский ресторанный критик рассказала, чем ее поразила русская кухня

Американский ресторанный критик Ханна Голдфилд написала в колонке для журнала The New Yorker об удивившем ее кафе с русской кухней.

Ей очень понравились пельмени, так как это блюдо отличается вкусом и формой, сообщает «РИА Новости».

«Порция с нежной рубленой свининой и тертым луком была слегка смазана сметаной (родственницей нашего крем-фреша) и посыпана свежемолотым перцем и петрушкой», — поделилась впечатлениями Голдфилд.

В Казани родители учеников школы №93 пожаловались на недоваренные пельмени, которые подали в школьной столовой. По их словам, питаться там невозможно, дети берут еду с собой.

Алексей Нечаев