Родители одной из казанских школ пожаловались на недоваренные пельмени — в департаменте питания это опровергли

В Казани родители учеников школы №93 пожаловались на недоваренные пельмени, которые подали в школьной столовой. По их словам, питаться там невозможно, дети берут еду с собой.

Инцидет прокомментировали в департаменте питания столицы РТ. Пресс-секретарь Анна Идиятова рассказала, что школу посетил один из родителей и оставил положительный отзыв в журнале. В департамент ранее с жалобами или с претензиями на эту столовую не обращались, пишет «Татарстан-24".

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В марте гендиректор городского Департамента питания Рима Мухамедшина рассказывала, что 97,5% отзывов родителей о работе школьных столовых носят положительный характер.