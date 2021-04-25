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Родители одной из казанских школ пожаловались на недоваренные пельмени — в департаменте питания это опровергли

13:16, 25.04.2021 3
Родители одной из казанских школ пожаловались на недоваренные пельмени — в департаменте питания это опровергли
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани родители учеников школы №93 пожаловались на недоваренные пельмени, которые подали в школьной столовой. По их словам, питаться там невозможно, дети берут еду с собой.

Инцидет прокомментировали в департаменте питания столицы РТ. Пресс-секретарь Анна Идиятова рассказала, что школу посетил один из родителей и оставил положительный отзыв в журнале. В департамент ранее с жалобами или с претензиями на эту столовую не обращались, пишет «Татарстан-24".

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В марте гендиректор городского Департамента питания Рима Мухамедшина рассказывала, что 97,5% отзывов родителей о работе школьных столовых носят положительный характер.

ОбществоОбразованиеИнфраструктура Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 25 апр
    Когда мне моя старуха не доваривает пельмени - я молчу.
    Спокойствие дороже.
    Я ей слово - она в ответ 10.
    Я 2 - она 100.
    А бить нельзя...
    Подумаешь пельмени не доварили - полезнее будут.
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  • Анонимно 26 апр
    Я посещал эту школу с родительским контролем, мне еда в столовой понравилась. Думаю, что тут с работниками столовой, кто в субботу работал, нужно беседу провести разъяснительную.
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  • Анонимно 26 апр
    Согласен, пробовал сам лично еду, в рамках род. контроля, все вкусно. А вообще лучше на месте решать вопросы, а не раздувать слона ...
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