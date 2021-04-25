Родители одной из казанских школ пожаловались на недоваренные пельмени — в департаменте питания это опровергли
В Казани родители учеников школы №93 пожаловались на недоваренные пельмени, которые подали в школьной столовой. По их словам, питаться там невозможно, дети берут еду с собой.
Инцидет прокомментировали в департаменте питания столицы РТ. Пресс-секретарь Анна Идиятова рассказала, что школу посетил один из родителей и оставил положительный отзыв в журнале. В департамент ранее с жалобами или с претензиями на эту столовую не обращались, пишет «Татарстан-24".
В марте гендиректор городского Департамента питания Рима Мухамедшина рассказывала, что 97,5% отзывов родителей о работе школьных столовых носят положительный характер.ОбществоОбразованиеИнфраструктура Татарстан
комментарии
Спокойствие дороже.
Я ей слово - она в ответ 10.
Я 2 - она 100.
А бить нельзя...
Подумаешь пельмени не доварили - полезнее будут.