В Казани экстрим-парк «Урам» не работает из-за погодных условий

В Казани экстрим-парк «Урам» сегодня не работает из-за погодных условий. Об этом говорится в Stories в официальном аккаунте общественного пространства.

Сейчас все поверхности из-за дождя скользкие, поэтому кататься на них — опасно. Представители парка пообещали сообщить в Instagram, если все подсохнет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Летний сезон в экстрим-парке открылся в прошлое воскресенье, 18 апреля. В честь этого казанцы смогли увидеть трюки под треки диджеев и посмотреть уличные танцы. Подробнее о том, как это было — в материале «Реального времени».

