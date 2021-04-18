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В казанском экстрим-парке «Урам» открылся летний сезон

17:12, 18.04.2021
В казанском экстрим-парке «Урам» открылся летний сезон
Фото: Надежда Плотникова (архив)

Сегодня в Казани дали старт летнему сезону в экстрим-парке «Урам».

В честь начала нового сезона в парке прошли праздничные мероприятия: казанцы смогли увидеть трюки под треки диджеев и посмотреть уличные танцы. В программе также стритбол и swap-market.

Напомним, экстрим-парк закрывался на зиму: свой первый сезон он завершил 31 октября. В честь начала сезона прошли соревнования и челленджи.

Фото: Надежда Плотникова (архив)

«Урам» открылся в Казани 30 августа, в День республики. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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