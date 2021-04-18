В казанском экстрим-парке «Урам» открылся летний сезон
Сегодня в Казани дали старт летнему сезону в экстрим-парке «Урам».
В честь начала нового сезона в парке прошли праздничные мероприятия: казанцы смогли увидеть трюки под треки диджеев и посмотреть уличные танцы. В программе также стритбол и swap-market.
Напомним, экстрим-парк закрывался на зиму: свой первый сезон он завершил 31 октября. В честь начала сезона прошли соревнования и челленджи.
«Урам» открылся в Казани 30 августа, в День республики. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».
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