Ученые КФУ предупредили о начале сезона пыльцевой аллергии

В Татарстане уже наступил сезон пыльцевой (сезонной) аллергии. Сейчас в воздухе очень много пыльцы ольхи и орешника, а скоро начнется период пыления березы. Этот процесс сместился лишь из-за похолодания, рассказали ученые КФУ.

В среднем береза будет пылить до середины мая. Если будут холода, этот процесс будет идти медленнее, если погода будет теплой — быстрее. Также скоро настанет период пыления вяза, американского и остролистного клена, дуба. В начале лета ожидается доминирование пыльцы травянистых растений, в августе — сорных трав.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На базе Казанского университета создали сервис PollenLab, на котором можно получить актуальный прогноз по аллергенным растениям. Сегодня в воздухе содержится 7—9 видов пыльцы (березы, ольхи, орешника, сосны, клена, споров кладоспориума и альтернария), рассказал магистр ИФМиБ, разработчик сайта, палинолог Булат Вагапов.

Пыльцевая аллергия (поллиноз) — это заболевание, к которому может быть аллергическая предрасположенность. Если никто из родителей не страдает аллергией, то риск развития аллергии у детей составляет не более 10%. Тестов, которые смогут предсказать развитие аллергии, на сегодняшний день не существует. В России каждый шестой человек страдает от какого-либо типа пыльцевой аллергии.

Специалисты отмечают, что период цветения деревьев короткий, не больше двух недель. Один из способ для аллергиков: уехать на этот период в местность, где деревья либо уже отцвели, либо еще не цветут. Тогда в этот период можно будет обойтись без лекарств.

Профессор кафедры фундаментальных основ клинической медицины ИФМиБ Рустэм Фассахов рассказал о способе вылечить аллергию: в организм человека вводится специальный препарат аллерген — измененная пыльца. Таким образом, иммунная система человека учится защищаться от пыльцы, вызывающей аллергию. Симптомы уменьшаются, а спустя время аллергия полностью исчезает, передает медиапортал КФУ.

В начале апреля Роспотребнадзор дал рекомендации страдающим сезонной аллергией.



Татьяна Леухина