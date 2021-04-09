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В Роспотребнадзоре дали рекомендации, что делать в период сезонной аллергии

11:52, 09.04.2021
В Роспотребнадзоре дали рекомендации, что делать в период сезонной аллергии
Фото: kzn.ru

Роспотребнадзор дал рекомендации в период поллиноза, или сезонной аллергии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что необходимо ограничить контакт с пыльцой. Например не открывать окна дома или в машине. Также рекомендуется делать ежедневную влажную уборку и принимать душ после улицы. Кроме того, можно установить систему фильтрации воздуха в доме.

Отмечается, что при наличии признаков аллергии необходимо обратиться к врачу. Наиболее радикальным и эффективным способом избежать обострения сезонной аллергии является смена климатической зоны на период цветения.

Ранее в управлении Роспотребнадзоре по Татарстану рассказали, как выбрать конфеты в подарок на 8 Марта.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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