Казань стала лидером в рейтинге городов, жители которых довольны инфраструктурой и благоустройством

Казань оказалась лидером в рейтинге городов, жители которых довольны городской инфраструктурой и благоустройством. Так считают 55% опрошенных жителей, согласно исследованию сервисов городской мобильности «Ситимобил» и ResearchMe, пишет RT.

Второе место — у Уфы, за нее проголосовали 52% респондентов. Третье место заняла Москва, инфраструктурой здесь довольны 50%. Замкнули топ-5 Санкт-Петербург (35%) и Волгоград (34%).

Фото: Максим Платонов (архив)

Также респонденты рассказали, какие перемены в их городах могли бы существенно улучшить качество жизни. Подавляющее большинство (88%) хотели бы, чтобы дорога от дома до работы или учебы занимала не более 30 минут в день. Для этого следует улучшить транспортную инфраструктуру. 34% опрошенных считают, что можно сделать такси наиболее распространенным видом транспорта или увеличить количество маршруток.

50% россиян заявили о необходимости озеленять города. Еще 25% хотелось бы увеличить количество фонтанов, а 30% — полностью или частично убрать наружную рекламу с фасадов зданий.

54% респондентов указали на необходимость сохранять «дух старины» в городах.



Ранее Татарстан занял 13-е место среди регионов, жители которых больше, чем во многих других субъектах РФ, удовлетворены качеством жилищных условий.

Татьяна Леухина