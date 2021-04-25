Посла США в Анкаре вызвали в МИД Турции после признания Байденом геноцида армян

Посла США в Анкаре вызвали в МИД Турции после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи в начале ХХ века. Об этом пишет Reuters.

Заместитель министра иностранных дел Турции сообщил американском послу, что заявление США не имеет под собой правовой основы и что Анкара «отвергает его, считает неприемлемым и решительным образом осуждает».

Фото: pxhere.com

В МИДе Турции отметили, что заявление Байдена подрывает отношения между Вашингтоном и Анкарой. Дипломатическое ведомство призвало американского лидера исправить эту ошибку.

Вчера президент США Джо Байден признал массовую гибель армян в Османской империи в начале XX века «геноцидом». Стоит отметить, что так не высказывался ни один американский президент. В своем официальном заявлении Байден дважды употребил термин «геноцид».

Татьяна Леухина