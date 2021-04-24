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Экономика

В следующем году тарифы на железнодорожные перевозки проиндексируют на 4%

18:54, 24.04.2021
В следующем году тарифы на железнодорожные перевозки проиндексируют на 4%
Фото: realnoevremya.ru

В России в 2022 году тарифы на грузовые и железнодорожные перевозки проиндексируют на 4%, следует из параметров прогноза, рекомендованных Минэкономразвития РФ для подготовки бюджета на 2022—2024 годы.

В 2023 году индексация составит 4,2%, в 2024 году — 3,9%. В этом году тарифы на железнодорожные перевозки проиндексируют на 3,7%.

Фото: Илья Репин (архив)

На регулируемые услуги рост ставок портовых сборов не превысит значения прогнозируемого уровня цен и в 2022—2024 годах составит 4%, пишет ТАСС.

Напомним, в прошлом году премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и начальник Горьковской железной дороги (филиал РЖД) Анатолий Лесун подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2020—2022 годы.

Татьяна Демина
Экономика
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