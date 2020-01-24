Татарстан и РЖД подписали соглашение о взаимодействии на 2020—2022 годы

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин и начальник Горьковской железной дороги (филиал РЖД) Анатолий Лесун подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2020—2022 годы. Церемония подписания прошла сегодня в рамках итоговой коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

В рамках документа предполагается взаимодействие и сотрудничество в области железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее «Федеральная пассажирская компания» («дочка» РЖД) расширила список маршрутов, билеты на которые можно приобрести по невозвратному тарифу. В список вошел и маршрут Москва — Казань.