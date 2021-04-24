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Жительница Казани оплатила долг в 160 тысяч рублей прямо на дороге

15:21, 24.04.2021
Жительница Казани оплатила долг в 160 тысяч рублей прямо на дороге
Фото: Максим Платонов

Женщину на автомобиле Nissan X-Trail остановили с применением аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» в ходе рейда, который прошел накануне на Мамадышском тракте в Казани, сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

Она оказалась должником. Жительница Казани с 2017 года не заплатила налоги на общую сумму более 160 тыс. рублей. Она все оплатила на месте и продолжила движение.

Всего за несколько часов было остановлено 19 автомобилей должников и взыскано почти 350 тыс. рублей.

Ранее в Казани судебные приставы совместно с Госавтоинспекцией провели рейд с использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав»: за несколько часов с должников удалось взыскать более 500 тыс. рублей.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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