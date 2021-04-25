Исследование: каждый 9-й россиянин отмечал увольнение походом в бар с коллегами

Россияне рассказали о ритуалах, которыми сопровождается процесс увольнения. Так, каждый двадцатый пишет прощальное письмо, а каждый девятый устраивает прощальную вечеринку с коллегами в баре, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Каждый второй россиянин, увольняясь с работы, попрощался устно. Около 40% только этим и ограничились. 18% респондентов угощали коллег на прощание. Еще 11% опрошенных сходили с коллегами в бар. 5% написали прощальное письмо, адресованное сотрудникам. Еще 4% опрошенных сходили с коллегами в баню или на шашлыки в честь увольнения.

Фото: Максим Платонов



Исследование показало, что среди мужчин больше тех, кто покидает компанию без лишних слов. Их на треть больше, чем среди женщин (29% и 19% соответственно).



Однако мужчины, расставаясь с рабочим коллективом, чаще женщин устраивают для коллег поход в бар (12% и 9% соответственно). Женщины прощаются и на словах (53% против 48% среди мужчин), и угощают коллег (21% и 15%), и рассылают прощальные письма (8% и 3%).

Опрос проводился в 391 населенном пункте России, в нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет.

Ранее исследование показало, что каждый четвертый житель Казани (26%) хотел бы стать директором компании, в которой работает.

