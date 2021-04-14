Каждый четвертый житель Казани хочет возглавить компанию, в которой работает

Каждый четвертый житель Казани (26%) хотел бы стать директором компании, в которой работает — в рейтинге городов-миллионников столица Татарстана заняла четвертое место, сообщили «Реальному времени» в сервисе высокооплачиваемой работы SuperJob.



В лидеры выбились жители Уфы (28%), второе и третье места топа заняли Воронеж и Самара — по 27%. В целом по России возглавить компанию, в которой работают, хотели бы 24% респондентов, у 62% нет такой мечты.

Чем выше уровень дохода, тем чаще опрошенные сообщали о желании возглавить бизнес, в котором являются работниками по найму: 19% среди опрошенных с зарплатой до 30 тыс. руб. и 27% среди респондентов, зарабатывающих от 80 тыс. руб. в месяц.

Больше желание занять кресло руководителя высказывали россияне моложе 24 лет (34%), и только 19% среди респондентов старше 45 лет. В исследовании отмечается, что мужчины в этом вопросе амбициознее женщин — 28% против 17%.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что 58% россиян регулярно работают в выходные, при этом 42% респондентов — против такой практики.

Маргарита Головатенко