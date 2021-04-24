Призер Олимпиады-2012 Гулиева будет выступать за Турцию, Куличенко — за Кипр

Две спортсменки из сборной России по легкой атлетике сменили гражданство. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«Члены президиума разрешили смену спортивного гражданства прыгунье в высоту Елене Куличенко и бегунье на средние дистанции Екатерине Гулиевой (ранее Завьялова и Поистогова). Спортсменки будут представлять Кипр и Турцию соответственно», — говорится в заявлении ВФЛА.

Среди достижений Гулиевой есть серебряная награда в беге на 800 метров, завоеванная на Олимпийских играх в 2012 году. Куличенко — восходящая звезда в прыжках в высоту, призер юношеского европейского фестиваля-2017 в Дьоре.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил чемпиону мира по вольной борьбе Хетагу Цаболову выступать на Олимпиаде-2020 в Токио за сборную Сербии.