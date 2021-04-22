МОК разрешил чемпиону мира Цаболову выступить за Сербию на ОИ-2020 в Токио

Чемпион мира по вольной борьбе Хетаг Цаболов сможет выступить на Летних Олимпийских играх в Токио в 2021 году в составе команды Сербии. Об этом сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Российский борец недавно официально получил сербское гражданство и будет выступать за Сербию.

Исполнительный орган МОК принял решение освободить Цаболова от трехлетнего периода ожидания, который полагается после смены гражданства спортсменом. Освобождение стало возможным благодаря соответствующим запросам со стороны сербского и российского олимпийских комитетов.

Цаболов выиграл чемпионат мира по вольной борьбе в категории до 70 кг в 2014 году и занял второе место на ЧМ-2017 в весе до 74 кг. Он также является двукратным чемпионом России.

Ранее стало известно о смене гражданства чемпионом Европейских игр по борьбе Заура Кабалоева.