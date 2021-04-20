Татарстан оказался в лидерах рейтинга удовлетворенности ЖКХ — жителям республики не хватает только света

Десять критериев

В рейтинге «коммунальной разрухи», опубликованном сегодня аудиторско-консалтинговой фирмой FinExpertiza, Татарстан занимает 13-ю строчку снизу — это означает, что жители республики больше, чем во многих других субъектах РФ, удовлетворены качеством жилищных условий.

Рейтинг рассчитывался на основе опросных данных, опубликованных Росстатом в рамках комплексного мониторинга условий жизни населения в 2020 году, это наблюдение охватило 60 тысяч домохозяйств. В самом же исследовании (имеется в распоряжении «Реального времени»), которое легло в основу рейтинга, выделено десять проблем, среднероссийский результат по каждой из них принят за 1 балл. Если в регионе жалоб на проблему больше, чем в среднем по России, рейтинг у региона по ней будет выше 1 балла, если меньше — то ниже 1 балла.

Вот эта десятка проблем:

недостаток тепла в помещении;

недостаток солнечного света в помещении;

сырость или промерзание стен и полов;

наличие насекомых или грызунов;

шум, загрязнение воздуха, пыль, сажа с улицы;

шум от соседей;

плохая освещенность подходов к дому или в подъезде;

нарушение общественного порядка вблизи дома или в подъезде;

неудовлетворительное качество воды;

проблемы с электроэнергией.

По проблеме плохой освещенности подходов к дому или в подъезде рейтинг Татарстана составляет 1,23. Фото: Максим Платонов

Что «болит» у регионов ПФО

Татарстан в исследовании получил рейтинг 7,09 — жалоб на каждую из упомянутых проблем в республике меньше, чем по России. Кроме одной — плохая освещенность подходов к дому или в подъезде, по ней рейтинг составляет 1,23. Напомним, что проблема уличного освещения недавно обсуждалась, например, на совещании в мэрии Казани: жалобы на отсутствие освещения актуальны для большинства жилых массивов на периферии города.

Кроме того, близким к единице оказался рейтинг по проблеме недостатка солнечного света в помещении — либо же татарстанцем нужны окна побольше, либо не такая плотная застройка.

Большинство регионов ПФО также находятся в «благополучной» части рейтинга. Ульяновская область и вовсе опередила республику, войдя в десятку самых благополучных регионов: проблема там при этом та же, что и у Татарстана, — плохое освещение.

Мордовия, Нижегородская и Пензенская области идут сразу после Татарстана. Жители Мордовии и Нижегородской области также жалуются на плохое освещение придомовых территорий, а в Мордовии еще и на наличие грызунов. В Пензенской области, судя по данным исследования, часто возникают проблемы с подачей электроэнергии.

Подряд идут Башкирия, Чувашия и Марий Эл (21—23-е места снизу). Причем во всех трех регионах также актуальной оказалась проблема грызунов, а в Марий Эл — еще и промерзания полов.

В Самарской области жители жалуются на недостаток тепла и качество воды, в Саратовской — также на освещение, а еще на нарушения порядка вблизи и в подъездах домов, равно как и в Оренбургской области. В Кировской области присутствуют все эти проблемы — она вплотную приблизилась к десятке «коммунальной разрухи», заняв 11-е место рейтинга.

В лидерах — Чечня, в антилидерах — Карелия и Северная Осетия

Лидером «благополучной» части рейтинга стала Чечня — судя по данным исследования, там не жалуются вообще ни на что, рейтинг по некоторым из проблем равен нулю. Также в десятку вошли Кабардино-Балкария, Севастополь, Белгородская, Брянская и Сахалинская области, Ингушетия, Хакасия, Калмыкия и Ульяновская область.

Но как отмечают авторы исследования, и в этих регионах есть свои проблемы: жители Ингушетии больше всех в России жаловались на проблемы с электроэнергией. Население же Калмыкии сильнее всех в стране обеспокоено низким качеством воды.

Как говорит президент компании FinExpertiza Елена Трубникова, изменения, которые наблюдались в этой сфере за последние два года, можно охарактеризовать как «умеренно положительные». Например, в 2018 году качеством воды были недовольны 15,4% домохозяйств, а в 2020 — уже 13,4%. Улучшения, хоть и небольшие, отмечались в вопросах освещения во дворах и подъездах, а также в том, что касается шума и загрязнений воздуха. Несколько ухудшилась ситуация с электричеством в домах — люди стали чаще жаловаться на перебои в электросети.

Александр Артемьев