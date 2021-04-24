Apple будет прививать своих сотрудников в офисе
Компания Apple, совместно с аптечным холдингом Walgreens Boots Alliance, разрабатывает программу вакцинации своих сотрудников в офисе, сообщает Bloomberg.
Для людей будет разработан сайт, на котором можно записаться на прививку. Компания ранее призывала сотрудников привиться от COVID-19 и предоставляла отгулы как на дни прививок, так и на время восстановления от побочных эффектов.
Также Apple до сих пор не возвращает всех сотрудников в офис.
В прошлом году Apple уведомила сотрудников штаб-квартиры в Силиконовой долине, что первый этап возвращения в офис начнется 15 июня 2020 года. При этом большинство сотрудников продолжат работать удаленно как минимум в ближайшие несколько месяцев.
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