Apple будет прививать своих сотрудников в офисе

Фото: Максим Платонов

Компания Apple, совместно с аптечным холдингом Walgreens Boots Alliance, разрабатывает программу вакцинации своих сотрудников в офисе, сообщает Bloomberg.

Для людей будет разработан сайт, на котором можно записаться на прививку. Компания ранее призывала сотрудников привиться от COVID-19 и предоставляла отгулы как на дни прививок, так и на время восстановления от побочных эффектов.

Также Apple до сих пор не возвращает всех сотрудников в офис.

В прошлом году Apple уведомила сотрудников штаб-квартиры в Силиконовой долине, что первый этап возвращения в офис начнется 15 июня 2020 года. При этом большинство сотрудников продолжат работать удаленно как минимум в ближайшие несколько месяцев.

Алексей Нечаев