Сотрудники Apple начнут возвращаться в офис с 15 июня

Сотрудники корпорации Apple начнут возвращаться в головной офис с 15 июня.

Bloomberg со ссылкой на компанию пишет, что Apple уведомила сотрудников штаб-квартиры в Силиконовой долине, что первый этап возвращения в офис начнется 15 июня. При этом большинство сотрудников продолжат работать удаленно как минимум в ближайшие несколько месяцев.

Отмечается, что на первом этапе открытия офиса входить в него можно будет только в определенные дни. Также Apple планирует ограничить число людей, которые могут находится одновременно в здании. Сотрудники должны будут соблюдать социальную дистанцию и измерять температуру. Ношение масок на всей территории штаб-квартиры будет обязательным.

Apple также «настоятельно рекомендовала» сотрудникам проходить тесты на COVID-19, проводимые компанией, на месте или дома.

В июне владельцы iPhone и iPad пожаловались на сбои в работе устройств после установки актуальных обновлений.

