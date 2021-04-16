Первые партии вакцины «КовиВак» отправили в регионы — в Татарстан она пока не поступала
Генеральный директор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов, рассказал, что первые партии вакцины от коронавируса «КовиВак», созданной в учреждении, отправили в российские регионы вчера вечером.
— Постепенно начинаем отгружать и отправлять нашу вакцину потребителям», — сказал он.
В пресс-службе Минздрава РТ «Реальному времени» сообщили, что вакцина пока не поступала в Татарстан. Сроки поставки пока неизвестны.
Напомним, Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН выпустил 70 тысяч доз третьей вакцины от коронавируса «КовиВак». Ишмухаметов сообщал, что этой весной планируется нарастить объемы производства «КовиВака» до 500 тысяч доз.ОбществоМедицина Татарстан
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