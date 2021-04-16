Первые партии вакцины «КовиВак» отправили в регионы — в Татарстан она пока не поступала

Генеральный директор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов, рассказал, что первые партии вакцины от коронавируса «КовиВак», созданной в учреждении, отправили в российские регионы вчера вечером.

— Постепенно начинаем отгружать и отправлять нашу вакцину потребителям», — сказал он.

В пресс-службе Минздрава РТ «Реальному времени» сообщили, что вакцина пока не поступала в Татарстан. Сроки поставки пока неизвестны.

Напомним, Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН выпустил 70 тысяч доз третьей вакцины от коронавируса «КовиВак». Ишмухаметов сообщал, что этой весной планируется нарастить объемы производства «КовиВака» до 500 тысяч доз.