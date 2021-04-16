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Первые партии вакцины «КовиВак» отправили в регионы — в Татарстан она пока не поступала

10:57, 16.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Первые партии вакцины «КовиВак» отправили в регионы — в Татарстан она пока не поступала
Фото: covivac.ru

Генеральный директор Центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов, рассказал, что первые партии вакцины от коронавируса «КовиВак», созданной в учреждении, отправили в российские регионы вчера вечером.

— Постепенно начинаем отгружать и отправлять нашу вакцину потребителям», — сказал он.

В пресс-службе Минздрава РТ «Реальному времени» сообщили, что вакцина пока не поступала в Татарстан. Сроки поставки пока неизвестны.

Напомним, Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН выпустил 70 тысяч доз третьей вакцины от коронавируса «КовиВак». Ишмухаметов сообщал, что этой весной планируется нарастить объемы производства «КовиВака» до 500 тысяч доз.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16 апр
    Кто только не несет всякую информацию по вакцинам! И тут "то поступила", то "не поступила". Ведь в поликлиниках уже 15 апреля сказали,что поступила ограниченной партией. Кто где всё знает,куда можно даже позвонить? Между тем идет бешеная агитация,пропаганда и сторонников вакцинации,и врагов-усидеть невозможно.Есть хоть один грамотный врач,уже понаблюдавший?
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