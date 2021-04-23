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Навальный сообщил, что прекращает голодовку

14:57, 23.04.2021 7
Навальный сообщил, что прекращает голодовку
Фото: instagram.com/navalny

Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 Владимирской области, объявил, что прекращает голодовку. По его словам, на решение повлияли результаты его анализов, по которым «через минимальное время лечить будет некого», и то, что в знак солидарности с ним голодовку объявили и другие, в том числе представители «Матерей Беслана».

«Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю — у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств начинаю выход из голодовки», — написал Навальный в своем Instagram.

Он отметил, что выход из голодовки займет 24 дня. «Говорят, это даже тяжелее», — рассказал Навальный.

Напомним, Навальный объявил голодовку из-за того, что к нему не пускали врача, несмотря на то, что он жаловался на состояние здоровья. При этом в УФСИН по Владимирской области утверждали, что он получает всю необходимую медпомощь.

Больше 70 мировых знаменитостей подписали письмо к президенту России Владимиру Путину с просьбой пустить врача в колонию. В США заявили, что Россию ждут последствия, если Навальный умрет в тюрьме.

В среду уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что заключенного 20 апреля осмотрели врачи, которые пришли к выводу, что серьезные риски для его здоровья отсутствуют.

Татьяна Демина
Общество
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 23 апр
    А у нас ЗК имеют свободный доступ к интернету?
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    Анонимно 23 апр
    А если всё таки подумать и представить другие, более длинные варианты?
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    Анонимно 23 апр
    Думайте, представляйте, фантазируйте.
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  • Анонимно 23 апр
    Просто он прочитал про М.Тэтчер и последовательные безрезультатные голодовки заключенных из ИРА. Сколько их там умерло по очереди? И кто про них помнит?
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  • Анонимно 23 апр
    Обделался, навалил, Навальный. Идейный борец :)
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  • Анонимно 23 апр
    Вот интересно мне, а что если бы Иисус явился в наше время и начал проповедовать как 2000 лет назад, то как бы его приняло современное общество? Неужели также бы писали гадости как выше недоумок написал? Мне думается, что прежде чем писать посты бездумно нужно научиться слушать и разуметь, а не попугайничать и кривляться расчитывая на дешовые аплодисметны от таких же глупомордых желторотиков!
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    Анонимно 23 апр
    Во всяком случае, распинать и бичевать бы не стали. А гадости и про Иисуса и его родословную говорили, некоторые до сих пор в талмуде написаны.
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