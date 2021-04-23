Навальный сообщил, что прекращает голодовку

Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 Владимирской области, объявил, что прекращает голодовку. По его словам, на решение повлияли результаты его анализов, по которым «через минимальное время лечить будет некого», и то, что в знак солидарности с ним голодовку объявили и другие, в том числе представители «Матерей Беслана».



«Требование допустить ко мне необходимого врача я не снимаю — у меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств начинаю выход из голодовки», — написал Навальный в своем Instagram.

Он отметил, что выход из голодовки займет 24 дня. «Говорят, это даже тяжелее», — рассказал Навальный.

Напомним, Навальный объявил голодовку из-за того, что к нему не пускали врача, несмотря на то, что он жаловался на состояние здоровья. При этом в УФСИН по Владимирской области утверждали, что он получает всю необходимую медпомощь.

Больше 70 мировых знаменитостей подписали письмо к президенту России Владимиру Путину с просьбой пустить врача в колонию. В США заявили, что Россию ждут последствия, если Навальный умрет в тюрьме.

В среду уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что заключенного 20 апреля осмотрели врачи, которые пришли к выводу, что серьезные риски для его здоровья отсутствуют.



Татьяна Демина