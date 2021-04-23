В Татарстане сирот обеспечили жильем — они были включены в очередь еще в 2014 году

Поле проверки Нурлатской прокуратурой в Татарстане в части обеспечения жильем лиц из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан обеспечили жильем. Поводом проверки стали обращения двух граждан этой категории.



В 2014 году заявителей включили в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем специализированного жилищного фонда. Тем не менее жилье они так и не получили.

Прокуратура обратилась в суд с исками о возложении на Минобразования и науки Татарстана обязанностей по предоставлению благоустроенных жилых помещений. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Гражданам предоставили благоустроенные квартиры, сообщает прокуратура РТ.

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Ранее Вахитовский районный суд Казани обязал Минобрнауки Татарстана предоставить жилье двум сиротам, включенным в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилфонда в 2018—2019 годах.

Маргарита Головатенко