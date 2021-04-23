В Татарстане сирот обеспечили жильем — они были включены в очередь еще в 2014 году
Поле проверки Нурлатской прокуратурой в Татарстане в части обеспечения жильем лиц из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан обеспечили жильем. Поводом проверки стали обращения двух граждан этой категории.
В 2014 году заявителей включили в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем специализированного жилищного фонда. Тем не менее жилье они так и не получили.
Прокуратура обратилась в суд с исками о возложении на Минобразования и науки Татарстана обязанностей по предоставлению благоустроенных жилых помещений. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Гражданам предоставили благоустроенные квартиры, сообщает прокуратура РТ.
Ранее Вахитовский районный суд Казани обязал Минобрнауки Татарстана предоставить жилье двум сиротам, включенным в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилфонда в 2018—2019 годах.
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