Минобрнауки Татарстана обязали обеспечить жильем еще двух сирот

Вахитовский районный суд Казани обязал Минобрнауки Татарстана предоставить жилье двум сиротам, включенным в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилфонда в 2018-2019 годах.

С исковыми заявлениями к ведомству в суд обратилась прокуратура Менделеевского района Татарстана, которая установила, что сироты до сих пор не обеспечены жильем. Требования надзорного ведомства о предоставлении благоустроенного жилья по договору найма специализированного жилого помещения суд удовлетворил.

«Фактическое устранение нарушений прав детей-сирот остается на контроле прокуратуры», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.

Ранее Набережночелнинский суд возложил на Минобрнауки РТ обязанность включить местного сироту в список детей-сирот получателей жилья специализированного жилищного фонда.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отметим, что в феврале текущего года прокуратура в течение одной недели подала три иска к Минобрнауки Татарстана об обязании предоставить благоустроенное жилье сиротам.



Татьяна Демина