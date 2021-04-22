Минэкономразвития: экономика России достигнет доковидного уровня уже в третьем квартале

Экономика России достигнет докоронавирусного уровня уже в третьем квартале 2021 года. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе конференции Ассоциации европейского бизнеса.

— К концу года выйдем на траекторию устойчивого роста темпом не менее 3%... Наша экономика прошла кризис лучше, чем в среднем другие экономики, и продолжает восстанавливаться. При этом снижение экономической активности у нас впервые за многие кризисы оказалось ощутимо меньше снижения ВВП, — цитирует его ТАСС.

Фото: duma.gov.ru

Также Реешетников озвучил оценку МЭР, согласно которой инвестиции восстановятся до докризисного уровня уже в 2021 году.

В начале апреле Международный валютный фонд спрогнозировал рост ВВП России на 3,8% в 2021 году и в 2022 году. Также по прогнозам, в текущем году инфляция составит 4,5%, а в следующем 3,4%.