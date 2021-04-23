Фонд поддержки дольщиков Татарстана достроит дома «Золотой середины»

Фото: ФПД РТ

Дольщики долгостроя ЖК «Золотая середина» в Казани вместе с Фондом поддержки дольщиков Татарстана и управляющим выиграли в борьбе за право достроить их дома, приняв участие в судебном заседании по рассмотрению апелляционных жалоб на решение Арбитражного суда РТ.



Суд отклонил жалобы, таким образом оставив судебный акт Арбитражного суда РТ в силе. Актом было удовлетворено ходатайство Фонда о становлении приобретателем прав и обязанностей застройщика ООО «Свей».

Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в Самаре подтвердил права Фонда по достройке домов №3 и №6 ЖК «Золотая середина». Сейчас идет строительство, сдача домов запланирована на второй квартал текущего года, сообщает Фонд поддержки прав дольщиков Татарстана.

Напомним, в начале апреля проходила встреча с будущими жителями долгостроя «Золотая середина». Дольщики получили ответы на волнующие их вопросы относительно сроков завершения строительства объектов, качества выполняемых работ, инфраструктуры вблизи строящихся домов.

Маргарита Головатенко