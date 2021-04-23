Фонд поддержки дольщиков Татарстана достроит дома «Золотой середины»
Дольщики долгостроя ЖК «Золотая середина» в Казани вместе с Фондом поддержки дольщиков Татарстана и управляющим выиграли в борьбе за право достроить их дома, приняв участие в судебном заседании по рассмотрению апелляционных жалоб на решение Арбитражного суда РТ.
Суд отклонил жалобы, таким образом оставив судебный акт Арбитражного суда РТ в силе. Актом было удовлетворено ходатайство Фонда о становлении приобретателем прав и обязанностей застройщика ООО «Свей».
Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в Самаре подтвердил права Фонда по достройке домов №3 и №6 ЖК «Золотая середина». Сейчас идет строительство, сдача домов запланирована на второй квартал текущего года, сообщает Фонд поддержки прав дольщиков Татарстана.
Напомним, в начале апреля проходила встреча с будущими жителями долгостроя «Золотая середина». Дольщики получили ответы на волнующие их вопросы относительно сроков завершения строительства объектов, качества выполняемых работ, инфраструктуры вблизи строящихся домов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым