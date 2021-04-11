В Казани прошла встреча с дольщиками «Золотой середины»

Фото: ФПД РТ

В Казани при участии Фонда поддержки дольщиков прошла встреча с будущими жителями долгостроя «Золотая середина». На вопросы граждан из проблемных домов ответил начальник управления жилищной политики Исполкома г. Казани Ренат Шамсутдинов, представители застройщика Фонда РТ и подрядчика — ГК «Бриз».

— В ходе встречи дольщики получили ответы на волнующие их вопросы относительно сроков завершения строительства объектов, качества выполняемых работ, инфраструктуры вблизи строящихся домов, — сообщают в ФПД РТ.

По данным фонда, в данный момент на стройплощадке домов №3 и №6 ЖК «Золотая середина» работает около 400 специалистов. Планируется ввести дома в эксплуатацию во втором квартале этого года.