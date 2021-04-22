ФАС выявила признаки картельного сговора на рынке металлопроката
Федеральная антимонопольная служба России выявила признаки картельного сговора на рынке металлопроката, сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
«Дело возбуждено в отношении АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие «Стройтехцентр», ООО «А Групп», ООО «Уралметаллстрой», ООО «Управление комплектации и снабжения», ООО «Металлоторговая компания «Красо», — отмечают в ФАС.
Организациям могут назначить оборотные штрафы, если будет установлен факт нарушения.
Ранее татарстанское УФАС России прокомментировало дело о картельных сговорах. Как пояснили «Реальному времени», больше половины выявленных нарушений по линии антимонопольного контроля — это сговоры при проведении госзакупок (необязательно на торгах, но также и при их необоснованном отсутствии), обычно в сферах строительных работ, как между участниками торгов, так и по схеме «заказчик-участник».
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