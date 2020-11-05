Участников картельного сговора в Татарстане привлекут к административной ответственности

Фото: Роман Хасаев

Татарстанское УФАС России прокомментировало дело о картельных сговорах. Как пояснили «Реальному времени», больше половины выявленных нарушений по линии антимонопольного контроля — это сговоры при проведении госзакупок (необязательно на торгах, но также и при их необоснованном отсутствии), обычно в сферах строительных работ, как между участниками торгов, так и по схеме «заказчик-участник».



В этом году было выявлено три картельных сговора на торгах.

Фото: fas.gov.ru

«По всем из них участники картеля подлежат привлечению к административной ответственности: штрафные санкции будут применены как к юридическим, так и к должностным лицам по части 2 статьи 14.32 КоАП РФ, согласно которой сумма штрафов зависит от начальной (максимальной) цены контракта торгов, в которых усматривается сговор, а также от выручки организации. Еще четыре дела в данной категории в настоящее время находятся на рассмотрении», — рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее «Реальное время писало, что трех татарстанских дорожных подрядчиков, «Агарум», «Инвестстройпроект» и «Экостройинжиниринг», подозревают в картельном сговоре.

