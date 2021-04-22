«Салават Юлаев» и еще несколько клубов КХЛ интересуются защитником «Ак Барса» Педаном
Защитник «Ак Барса» Андрей Педан может покинуть казанский клуб по окончании действующего контракта. На игрока претендуют несколько команд КХЛ, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, хоккеистом интересуются «Салават Юлаев», «Трактор», «Автомобилист» и московское «Динамо».
Отметим, что контракт Педана с «Ак Барсом» рассчитан до конца апреля 2021 года. После этого он станет ограниченно свободным агентом.
Накануне генменеджер «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал о трансферных планах клуба.СпортХоккей
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым