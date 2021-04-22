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«Салават Юлаев» и еще несколько клубов КХЛ интересуются защитником «Ак Барса» Педаном

16:42, 22.04.2021
«Салават Юлаев» и еще несколько клубов КХЛ интересуются защитником «Ак Барса» Педаном
Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Андрей Педан может покинуть казанский клуб по окончании действующего контракта. На игрока претендуют несколько команд КХЛ, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, хоккеистом интересуются «Салават Юлаев», «Трактор», «Автомобилист» и московское «Динамо».

Отметим, что контракт Педана с «Ак Барсом» рассчитан до конца апреля 2021 года. После этого он станет ограниченно свободным агентом.

Накануне генменеджер «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал о трансферных планах клуба.

СпортХоккей
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