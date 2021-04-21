Генменеджер «Ак Барса» рассказал о трансферных планах клуба

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов поделился планами клуба по работе на трансферном рынке.



«Работаем над усилением всех позиций. Сейчас подводим итоги сезона, анализируем игроков, с кем продлевать контракт, с кем расставаться. Будем исходить из того, с кем сможем договориться из нынешних игроков. По легионерам? Мерфи останется, у него есть контракт.

Мы хотим сохранить костяк команды, собственных воспитанников — Яруллина, Петрова, Бурмистрова. Хенкеля хотим продлить, Галиева. По иностранцам то же самое. Анализируем, проверяем. Но уже есть наработки по иностранным новичкам и российским. Потерпите», — сказал Якубов.

Также он отметил, что защитник «Северстали» Кирилл Адамчук вернется в расположение «Ак Барса». Кроме этого, казанцы ведут переговоры с форвардом «Детройта» Евгением Свечниковым.

Помимо этого, Якубов опроверг слухи о ведении переговоров с нападающими Нестрашилом и Расмуссеном.