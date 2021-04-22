Все татарстанцы смогут пройти опрос по пяти паркам, которые начнут строить вокруг Казанки

Фото: Максим Платонов

На следующей неделе стартует масштабное онлайн-голосование, на котором татарстанцам предложат проголосовать за то или иное общественное пространство (парки или дворы). Оно вошло в программу благоустройства. Об этом рассказали представители Минстроя и Минцифры РТ на сегодняшней пресс-конференции.

По результатам голосования будут определены объекты, которые будут реализовываться в 2022 году. По всем 45 муниципальным образованиям для голосования уже был выбран 201 объект общественного пространства. Голосование пройдет на портале «Госуслуги».

Власти РТ отдельно отметили, что любому жителю РТ, вне зависимости от района проживания, предложат пройти и опрос по первым пяти паркам, которые начнут строить в 2022 году в рамках стратегии развития территорий вокруг реки Казанки. Цель последней, уверяют власти, «сделать так, чтобы в Казанке можно было бы купаться». Реку оздоровят, а вокруг нее построят 12 парков: вдоль набережной и на 40-километровом маршруте от Голубых озер до Волги.

По словам руководителя Департамента архитектурных проектов Фонда «Институт развития городов РТ» Наили Зиннатуллиной, в перечень первых пяти парков войдут:

парк Спортивный — который находится на территории от моста Миллениум до Третьей транспортной дамбы;

парк Манзара — между Кремлевской и Кировской дамбами;

парк Русско-немецкая Швейцария — на территории от моста Миллениум до Арского кладбища;

парк Садовой Казанки — территория около центра семьи «Казан», на пляже вдоль улицы Сибгата Хакима до отеля «Ривьера»

парк Савиновский — от Третьей транспортной дамбы до СНТ «Проектант» и «Весна-2».

Голосование продлится с 26 апреля по 30 мая.