Татарстанцы смогут определить топ-200 дворов для реконструкции

Фото: Ринат Назметдинов

Татарстанцы смогут определить топ-200 дворов для реконструкции в рамках республиканской программы «Наш двор» и обозначить приоритеты в развитии реки Казанки, сообщили в фонде «Институт развития городов РТ».

Онлайн-голосование стартует 26 апреля на портале госуслуг РТ. Отмечается, что при выборе дворов будет учитываться активность жителей — проголосовать можно только один раз.

Также можно пройти опрос о развитии прибрежных зон реки Казанки — он составит пять вариантов парков, которые спроектируют в этом году. Их названия: «Сады у Казанки», «Манзара», «Русско-Немецкая Швейцария», «Спортивный парк» и «Савиновский парк». Всего планируется построить 12 парков.

Голосование продлится до 30 мая.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в текущем году по президентской программе «Наш двор» планируется благоустроить 1 074 двора в 40 муниципальных районах и двух городских округах. В частности, в Казани работы запланированы на 223 придомовых территориях.

Алексей Нечаев